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Спецслужбы изъяли в Италии арсенал оружия для наемников в Донбассе

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Спецслужбы изъяли в Италии арсенал оружия для наемников в Донбассе

Рим, 15 июля. Специальные подразделения итальянской полиции изъяли обширный арсенал боевого оружия в ходе операции в нескольких городах на севере страны, об этом сообщила пресс-служба полиции Турина.

В полиции уточнили, что операция была проведена в рамках противодействия терроризму. Арсенал принадлежал представителям ультраправых организаций, участники которых связаны с итальянскими наемниками, воевавшими на юго-востоке Украины. Среди боевого оружия также была найдена управляемая ракета класса «воздух-воздух», которая находится на вооружении армии Катара, пишет «Газета.ру».

Расследование проводилось в Турине, Милане, Варезе, Павии, Новаре и Форли. В рамках расследования дела под стражу взяты три человека, в том числе бывший кандидат в Сенат от партии «Новая сила», сообщают «Известия».

Ранее суд Генуи приговорил к заключению трех человек по обвинению в вербовке наемников для участия в боевых действиях в Донбассе. Фигурантами дела стали 15 человек.

С 2014 года на юго-востоке Украины продолжается гражданская война. Киев начал силовую операцию против жителей некоторых регионов Донбасса — нынешних ДНР и ЛНР — которые отказались признать новое руководство страны, пришедшее к власти в результате госпереворота.

Для урегулирования конфликта были приняты минские соглашения, которые определили шаги по деэскалации войны. Тем не менее подразделения ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по окраинам населенных пунктов республик Донбасса.

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