Более 120 волонтеров «Молодежки ОНФ» помогут пострадавшим в Иркутской области

Москва, 15 июля. Волонтеры региональных команд молодежного направления Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Молодежка ОНФ» из Иркутска, Красноярского края, Тувы, Хакасии и Бурятии помогут пострадавшим при наводнении в Иркутской области. Об этом в понедельник сообщил руководитель движения Игорь Кастюкевич.

По его словам, среди 120 активистов и волонтеров есть профессиональные столяры, плотники, медики.

«Мы связались с администрациями районов, в которые выезжаем, заказали пиломатериалы — в каждый населенный пункт порядка 12,5 кубометров», — сказал он.

В ОНФ добавили, что члены команды «Молодежки» направились в населенные пункты Нижнеудинского, Тайшетского и Тулунского районов Иркутской области, чтобы разобрать завалы, восстановить объекты инфраструктуры, а также оказать помощь пострадавшим.

Дождевые паводки в регионе начались в конце июня текущего года. По последним данным экстренных служб, в результате разгула стихии погибли 25 человек, восемь числятся пропавшими без вести. В медицинские учреждения доставлены 666 человек, среди которых — 146 детей.

Власти региона объявили 12 июля днем траура. Российский телеведущий Тимофей Баженов назвал оправданным решение иркутских властей, поскольку наводнение было действительно страшным, сообщало издание НСН.

Ранее глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводков в Иркутской области.