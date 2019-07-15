ЦИК сообщил о готовности Памфиловой встретиться с кандидатами в Мосгордуму

Москва, 15 июля. Глава ЦИК России Элла Памфилова готова провести встречу с независимыми кандидатами в депутаты Мосгордумы после 22 июля, сообщили в ведомстве.

«Встреча может состояться сразу после 22 июля 2019 года, когда Элла Памфилова вернется к работе в комиссии», — сообщила пресс-служба ЦИК.

Также отмечается, что ранее в адрес главы ЦИК поступило обращение от муниципальных депутатов с требованием отреагировать на ситуацию с регистрацией независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

В воскресенье представители оппозиции провели незаконную акцию в Москве. Среди участников публичного мероприятия были, в частности, юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь, соратник блогера Алексея Навального Илья Яшин и лидер «Партии перемен» Дмитрий Гудков. Оппозиционеры призывали участников акции к провокационным действиям. Находившиеся на незаконной митинге сотрудники полиции действовали аккуратно и корректно.

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов ранее в эфире «Эха Москвы» подчеркнул, что у Мосгоризбиркома одинаковое отношение ко всем кандидатам.