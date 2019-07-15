Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

ЦИК сообщил о готовности Памфиловой встретиться с кандидатами в Мосгордуму

40
0 Оставить комментарий

ЦИК сообщил о готовности Памфиловой встретиться с кандидатами в Мосгордуму

Москва, 15 июля. Глава ЦИК России Элла Памфилова готова провести встречу с независимыми кандидатами в депутаты Мосгордумы после 22 июля, сообщили в ведомстве. 

«Встреча может состояться сразу после 22 июля 2019 года, когда Элла Памфилова вернется к работе в комиссии»,  — сообщила пресс-служба ЦИК.

Также отмечается, что ранее в адрес главы ЦИК поступило обращение от муниципальных депутатов с требованием отреагировать на ситуацию с регистрацией независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

В воскресенье представители оппозиции провели незаконную акцию в Москве. Среди участников публичного мероприятия были, в частности, юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь, соратник блогера Алексея Навального Илья Яшин и лидер «Партии перемен» Дмитрий Гудков. Оппозиционеры призывали участников акции к провокационным действиям. Находившиеся на незаконной митинге сотрудники полиции действовали аккуратно и корректно.  

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов ранее в эфире «Эха Москвы» подчеркнул, что у Мосгоризбиркома одинаковое отношение ко всем кандидатам.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров