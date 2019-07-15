Двух объявленных в розыск украинцев задержали на границе с Крымом

Симферополь, 15 июля. Пограничники задержали при въезде в Крым на российско-украинском участке госграницы двух украинцев, объявленных в федеральный и межгосударственный розыск, сообщило крымское погрануправление ФСБ РФ.

Украинцы, которые находятся в розыске, переданы в правоохранительные органы для последующей их отправки инициаторам розыска, сообщили в крымском погрануправлении ФСБ РФ. Оба гражданина Украины пытались проникнуть на территорию Крыма через пункт пропуска Армянск, отметил «АиФ».

Пограничники задержали украинца 1991 года рождения, который находился в межгосударственном розыске. При дополнительной проверке выяснилось, что он осужден в Молдавии за управление автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения. Второй украинец 1985 года рождения подозревается в совершении убийства на территории полуострова.