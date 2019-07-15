Эксперт пояснил, зачем суд в Киеве снял арест с недвижимости компании Коломойского

Олигарху Игорю Коломойскому после победы на президентских выборах его креатуры Владимира Зеленского ничего больше не угрожает. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал политолог, эксперт Института стран СНГ Артем Журко.

Недвижимость Коломойского

Печерский районный суд Киева снял арест с 415 объектов недвижимости, принадлежащих компании украинского олигарха Игоря Коломойского «Приватофис», в рамках дела о выдаче кредитов ПриватБанком до его национализации. Это следует из судебного решения, которое было обнародовано в электронном реестре.

Напомним, 4 апреля 2017 года Печерский суд Киева в рамках уголовного дела о растрате имущества и выдаче кредитов ПриватБанком арестовал 415 объектов недвижимого имущества, которое принадлежало компании «Приватофис». По информации украинских СМИ, компанию «Приватофис» контролирует Коломойский, бывший акционер ПриватБанка.

«Ходатайство «Приватофис» об отмене ареста имущества… удовлетворить. Отменить арест», — говорится в тексте решения.

Согласно решению суда, арест имущества является слишком жесткой мерой, не сопоставимой с предполагаемым причиненным ущербом.

Больше ничего не угрожает

Как отметил Артем Журко, это решение суда вполне ожидаемо. После того, как Коломойский вернулся на Украину, очевидно, что ни его жизни, ни свободе, ни будущему его собственности больше ничего не угрожает. Политолог отметил, что команда Зеленского, да и сам он лично, по сути, являются креатурой Коломойского. Это, впрочем, активно отрицается.

«Но слишком многое, в частности, люди из окружения Зеленского, ранее замеченные в работе на Коломойского, говорит об обратном. Безусловно, победы Коломойского в судах, факт его возвращения на Украину сразу после выборов используются в качестве предвыборной риторики командой Порошенко. По их мнению, это «реализуемый Москвой реванш». В это, надо сказать, уже мало кто верит», — пояснил Артем Журко.

Но, как считает эксперт, говорить о наступившей справедливости слишком рано. Судебная и правоохранительная системы на Украине продолжают работать весьма избирательно. И если в отношении таких влиятельных персон, как Игорь Коломойский, суды работают исправно, то в отношении других людей, незаконно осужденных и лишенных прав, дела даже не сдвинулись с мертвой точки.

«Поэтому, конечно, рассматривать происходящее на данный момент можно только с точки зрения очередного поствыборного передела Украины. И надо отметить, что нового в этой истории ничего нет. Подобное происходило и, судя по всему, будет происходить каждый раз после очередных и внеочередных украинских выборов. Хозяева жизни продолжают делить торт, пока обыкновенные граждане продолжают выживать», — заключил Артем Журко.

Ранее ФАН приводило мнение, согласно которому Игорь Коломойский хочет вновь принять участие в политической жизни Украины.