Матвиенко раскрыла молодежи секрет счастья

Москва, 15 июля. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала участникам всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов», как быть счастливым.

Выступая перед участниками форума в Подмосковье, Матвиенко раскрыла секрет собственного счастья. По словам спикера верхней палаты российского парламента, для нее счастье заключается в балансе между карьерой и семьей.

«Никогда не надо быть злым, злопамятным, не надо ревновать, завидовать. Эти качества разрушают человека изнутри», — добавила Матвиенко.

Матвиенко отметила, что занимается любимым делом уже 47 лет и достигла определенных успехов. При этом она подчеркнула, что, несмотря на карьерные успехи, семья тоже должна быть.

Молодежный форум «Территория смыслов» проходит на базе мастерской управления «Сенеж» в Московской области. Ранее форум проводился во Владимирской области на реке Клязьме. В этом году форум состоит из шести смен, посвященных образованию, волонтерству, политике и экологии. Участие в форуме примут 6 тысяч человек.

Ранее секрет своего счастья раскрыл президент РФ Владимир Путин. В фильме журналиста Андрея Кондрашова он напомнил, что у каждого человека свое понимание счастья, и рассказал о том, что оно представляет для него сейчас. Путин отметил, что лично для него это «возможность формулировать большие задачи, цели, возможность добиваться этих целей, идти к этим целям».