В Госдуме призвали посадить Соболь, Яшина и Жданова за попытку госпереворота

Москва, 15 июля. Депутат Государственной думы Евгений Федоров призвал привлечь к ответственности сторонников скандально известного блогера Алексея Навального Любовь Соболь, Илью Яшина и Ивана Жданова, которые были задержаны 14 июля в ходе несанкционированного митинга у здания Мосгоризбиркома.

Во время незаконной встречи кандидатов в депутаты Мосгордумы оппозиция начала призывать сторонников к провокационным действиям, что и стало причиной задержания. Полицейские старались действовать с кандидатами максимально корректно, однако Соболь сама напала на одного из правоохранителей.

Как подчеркнул депутат Федоров, всем нарушителям законодательства место в тюрьме. Этот способ исправления он назвал единственно эффективным.

«Нужно пересажать их всех в тюрьму, и все, у них путь один — тюрьма исправит», — подчеркнул парламентарий в разговоре с Nation News.

Федоров отметил, что за все правонарушения в России предусмотрена ответственность, а в случае с Соболь и другими оппозиционерами, очевидно, были рецидивы. По мнению депутата, имели место попытки госпереворота, как происходило в свое время на Украине, в Сирии и Молдавии, а совсем недавно и в Грузии.

«Это такая иностранная команда, которая пытается уничтожить наше отечество. И поэтому их нужно, как положено по закону, и по верхней планочке пропустить», — констатировал Федоров.

Напомним, 14 июля у здания Московской городской избирательной комиссии прошла несанкционированная акция, поводом для которой стал отказ регистрировать в качестве кандидата юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Соболь. Соответствующий вердикт был принят после детальной проверки экспертами избиркома подписных листов, которые кандидат передала для регистрации на выборах.

Выяснилось, что в подписных листах Соболь были «мертвые души». Юрист ФБК, как оказалось, присваивала себе данные умерших людей, меняя даты их рождения, чтобы скрыть от комиссии ложь. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов обнаружили на одной из московских съемных квартир целую «фабрику поддельных подписей». В целом, 14,67% подписей, собранных ею, были признаны недействительными, при этом законом допускается только 10% брака.

Ранее председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов заявил об отсутствии у представителей оппозиции, в том числе юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Соболь, интереса к диалогу.