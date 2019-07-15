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Медведев поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области

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Медведев поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области

Москва, 15 июля. Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление, которое поможет ускорить выплаты пострадавшим в результате паводка в Иркутской области. Об этом говорится в официальном Twitter-аккаунте Кабмина РФ.

Председатель Кабмина подписал постановление правительства, которое поможет ускорить денежные компенсации россиянам, пострадавшим в результате паводка в Иркутской области, пишет «ФедералПресс».

Напомним, дождевой паводок затронул 107 населенных пунктов Иркутской области. Река Ия в районе города Тулуна поднялась до отметки 13,9 метра, что в два раза превышает критический уровень. Ненастье затронуло около 11 тысяч домов, 3,5 тысячи из них невозможно восстановить. Наводнением полностью разрушены 11 мостов, размыты 48 участков автодорог. Существенный ущерб нанесен объектам здравоохранения, образования и культуры. От паводка пострадали 38 тысяч человек. По последним данным регионального МЧС, 25 человек погибли из-за паводков.

Как ранее сообщала Deita.ru, власти Иркутской области договорились со Сбербанком о заморозке кредитов всех пострадавших от потопа.

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