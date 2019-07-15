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Стало известно, как Зеленский готовится к встрече с Путиным

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Стало известно, как Зеленский готовится к встрече с Путиным

Киев, 15 июля. Президент Украины Владимир Зеленский готовится к возможной встрече с российским лидером Владимиром Путиным. О методах подготовки президента Украины рассказал журналист украинского телеканала NewsOne Руслан Коцаба.

По словам журналиста, Зеленский может освободить некоторых политических заключенных, в том числе руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Таким образом украинский президент может продемонстрировать готовность к диалогу с российским коллегой.

Кроме того, Коцаба назвал «не совсем адекватным» условие Зеленского для встречи с Путиным. Президент Украины ранее заявил, что готов встретиться с Путиным только в присутствии премьера Британии Терезы Мэй, президента США Дональда Трампа и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Журналист отметил, что у Зеленского пока нет дипломатического опыта, и он не знает, что нельзя приглашать на встречу политиков, с которыми еще не встречался и не имел телефонного разговора.

В четверг состоялся телефонный разговор Зеленского и Путина. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, стороны обсудили ситуацию на юго-востоке Украины, возвращение лиц, удерживаемых с обеих сторон, а также продолжение переговоров в «нормандском формате», сообщают «Известия».

Напомним, руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского задержали украинские силовики в мае 2018 года в Киеве. Его обвиняют в поддержке республик Донбасса, а также в государственной измене. Журналист отрицает все выдвинутые обвинения, он считает, что уголовное преследование связано с профессиональной деятельностью. В понедельник, 15 июля, состоится заседание Подольского районного суда в Киеве.

Ранее пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что Вышинского в понедельник могут выпустить из заключения.

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