Новую частицу обнаружили на Большом адронном коллайдере

Женева, 15 июля. Новую частицу открыли на Большом адронном коллйдере. Об этом заявили в Коллаборации LHCb Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН).

Речь идет о двух новых возбужденных состояниях прелестного бариона. Исследования по уточнению кварковой модели нужны для получения полной информации, из чего же состоит Вселенная. Заявление ЦЕРН (куда, к слову, входят и российские ученые) прокомментировали в Институте ядерной физики СО РАН.

Специалисты не исключили, что новые состояния прелестного бариона являются новой частицей Λb (1D) (лямбда-б барион (1D) или Σb (сигма-б барион), пишет «Газета.ру».