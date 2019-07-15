Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Новую частицу обнаружили на Большом адронном коллайдере

208
0 Оставить комментарий

Новую частицу обнаружили на Большом адронном коллайдереЖенева, 15 июля. Новую частицу открыли на Большом адронном коллйдере. Об этом заявили в Коллаборации LHCb Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН).

Речь идет о двух новых возбужденных состояниях прелестного бариона. Исследования по уточнению кварковой модели нужны для получения полной информации, из чего же состоит Вселенная. Заявление ЦЕРН (куда, к слову, входят и российские ученые) прокомментировали в Институте ядерной физики СО РАН.

Специалисты не исключили, что новые состояния прелестного бариона являются новой частицей Λb (1D) (лямбда-б барион (1D) или Σb (сигма-б барион), пишет «Газета.ру».

 

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров