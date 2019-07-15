Названа причина смерти 17-летнего биатлониста на сборах в Крыму

Симферополь, 15 июля. Названа причина смерти одного из ведущих молодых российских биатлонистов Артемия Хасанкаева. 17-летний спортсмен скончался из-за кардиомиопатии неуточненной, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета РФ по Республике Крым.

Напомним, в момент смерти Хасанкаев находился на сборах в Крыму. Молодой спортсмен из Мурманска вышел на утреннюю пробежку 15 июня, однако на базу отдыха, расположенную в районе поселка Рыбачье городского округа Алушта, так и не вернулся. Тело Хасанкаева обнаружили 16 июня.

По факту гибели молодого спортсмена Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщает Газета.ru. Совместно с комитетом по физической культуре и спорту Мурманской области тело Хасанкаева перевезли в его родной регион и передали дяде биатлониста для захоронения.

Президент Федерации биатлона Мурманской области Сергей Педько рассказал, что Артемий Хасанкаев был прекрасным человеком и имел большие перспективы в биатлоне. Также спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выразил соболезнования семье скончавшегося спортсмена.