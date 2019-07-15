Режиссер фильма Remember Odessa предрек Германии «коричневые времена»

Свобода слова в Германии, да и вообще на Западе — под серьезным ударом. Свидетельством этому может служить удаление с видеохостинга YouTube по цензурным соображениям второй по величине немецкой альтернативной платформы — канала NuoViso. Ранее с Федеральным агентством новостей эту тему обсудил глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

В качестве подтверждения серьезности ситуации Малькевич передал для публикации письмо режиссера Вильгельма Домке-Шульца, который сотрудничал с каналом NuoViso. (Напомним, именно Домке-Шульц привозил в Россию свой фильм «Remember Odessa — не забудем, не простим», посвященный трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.)

«Ситуация в Германии становится все хуже и опаснее, — пишет Домке-Шульц. — Канал NuoViso был удален с YouTube, поскольку журналисты этого канала осмелились критиковать международно-правовую и конституционную военную политику правительства Германии. Я узнал об этом от журналиста Норберта Флейшера, видеозапись которого фактически стала триггером для блокировки ресурса».

Флейшер поделился историей того, как выступал перед комиссией ООН по правам человека в Женеве на тему международно-противоправного вмешательства Германии в йеменскую войну. После этого NuoViso немедленно был удален.

«В Германии дело обстоит гораздо хуже, чем утверждают немецкие СМИ, доступные в России, — говорит режиссер. — И такую «свободу», такие «западные ценности» мы хотим экспортировать из Германии на весь мир, да еще бряцая оружием НАТО?! Бедный глобус! Могу только сказать — у всех нас впереди мрачные коричневые времена! О том, что ситуация в Германии становится все хуже и опаснее, должны знать люди в России, особенно те, кто считает, что на Западе все лучше и свободнее. Россия должна быть защищена от влияния Запада!»

Приводим также сообщение канала NuoViso.

«Канал NuoViso удален с YouTube. Случилось то, чего мы давно опасались, несмотря на всю любовь зрителей к NuoViso. Мы стали жертвой цензуры. 11 июля вечером наш YouTube-канал был полностью удален без объяснения причин. Самое пикантное тут следующее: менее чем за час до блокировки мы опубликовали видео, в котором фигурировал наш сотрудник (журналист Норберт Флейшер), официально приглашенный в качестве представителя NuoViso в Совет по правам человека Организации Объединенных Наций. В своем выступлении в Женеве Флейшнер серьезно критиковал политику немецкого правительства в Йемене, следствием которой стала гибель десятков тысяч человек и страдания миллионов голодающих йеменцев, значительная часть которых — дети. Да, мы не оговорились: правительство Германии несет ответственность за происходящее в этой несчастной стране. Именно Федеративная Республика Германия поставляет саудовской коалиции убийц боевые беспилотники и другие вооружения. Это значит, что ФРГ является соучастником преступлений, совершаемых против мирного населения Йемена! И после того, как мы объявили об этом во всеуслышание, наш канал, существующий десять лет и имеющий более 170 тысяч подписчиков, был немедленно удален. Даже мы потрясены, как беспощадно действует цензура, которая не щадит никого. Но истину задушить невозможно, и это укрепляет нас в том, чтобы продолжать наш путь. Даже если нашей активности на YouTube будут чинить препятствия, мы не прекратим своей деятельности. Наши материалы по-прежнему доступны на нашем сайте Nuoviso.tv, а также на альтернативном канале в YouTube, на который мы призываем всех подписаться».

Интервью с Норбертом Флейшером в ближайшее время читайте на сайте Федерального агентства новостей.