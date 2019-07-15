Медицинская блокада Венесуэлы со стороны США убила 40 тысяч человек

Экономическая блокада в отношении Венесуэлы, объявленная США, создает реальную угрозу жизни и здоровью миллионов граждан этой страны, рассказала в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей главный врач госпиталя им. Анны Франциско в Каракасе Зайра Медина. Госпиталь расположен в столице Венесуэлы, Каракасе, в одном из беднейших районов столицы — Петаре.

Как сообщила ФАН Зайра Медина, за последние два года Венесуэла не смогла осуществить десятки крупных закупок медикаментов и продовольствия, поскольку поступающие в качестве предоплаты деньги блокировались или даже конфисковались по требованию США. Так, 300 тысяч доз инсулина, оплаченных правительством Венесуэлы, не поступили в страну, потому что «Ситибанк» бойкотировал оплату этой партии. Американский банк отказался получить средства, которые Венесуэла депонировала для ввоза груза, крайне необходимого для пациентов с диабетом.

Затем колумбийская компания BSN Medical расторгла контракт на доставку партии «Примахина», лекарства, используемого для лечения малярии. В прошлом году 1 миллиард 650 миллионов долларов Венесуэлы, предназначенных для покупки продуктов питания и медикаментов, были конфискованы финансовой компанией Euroclear в соответствии с санкциями министерства финансов США. Сообщается, что блокада стала причиной смерти как минимум 40 тысяч венесуэльцев за последние три года.

Зайра Медина рассказала ФАН о ситуации с лекарствами в госпитале, которым она управляет, и провела для нас экскурсию по медицинскому учреждению, показав, как распределяются лекарства и как на современном оборудовании работают высококлассные врачи.

— Я являюсь главным врачом больницы, которая была основана [47-м президентом Венесуэлы] Уго Чавесом в 2012 году.

— Насколько остро сейчас в Венесуэле стоит вопрос с лекарствами?

— Страна живет сейчас в условиях экономической блокады, которую ввели США. Но если говорить о конкретно моей больнице, то мы полностью обеспечены всеми основными медикаментами. Вы можете пройти по всей больнице и убедиться, что у нас есть все необходимые медикаменты и оборудование.

— Для страны блокада является катастрофической или можно справиться с этой проблемой?

— Я бы не стала называть ситуацию с лекарствами катастрофой. Да, у нас имеются проблемы, но они не катастрофические. Кроме того, мы пересматриваем порядок назначения лекарств, которые мы раньше назначали массово, такие как антибиотики широкого профиля.

За последние полтора года мы стали иначе подходить к назначению таких лекарств, стали использовать более эффективные лекарства.

— Каких медикаментов не хватает больше всего?

— Главная проблема с двумя группами медикаментов — во-первых, это физрастворы для больных, находящихся в состоянии шока, или у обожженных пациентов, или для тех, кому необходимо питание. Во-вторых, есть проблема с производными крови и альбумином. Больные, которым нужны эти два вида медикаментов, конечно, испытывают проблемы.

Но у нас есть соглашение с Россией, Китаем и с Кубой на поставку медикаментов, эти поставки помогают нам и нашим больным. С их помощью мы обеспечиваем жизненные потребности пациентов и гарантируем высокий уровень лечения.

— Оппозиция и США утверждают, что хотят помочь Венесуэле, готовят так называемые гуманитарные конвои с лекарствами.

— Эти действия являются прямым вмешательством во внутренние дела Венесуэлы. Они [США] сначала крадут нашу нефть из страны, они присваивают деньги за нашу нефть, а потом они демонстрируют журналистам несколько грузовиков с так называемой гуманитарной помощью на 20 тысяч человек, когда нас в Венесуэле 32 миллиона.

На те деньги, что мы получаем от продажи нефти, мы способны сами себя обеспечить всем необходимым, как мы и делали до санкций и экономической блокады. Кроме того, ввоз лекарств и других товаров должен осуществляться по распоряжению правительства, а таких решений не был принято, так что все эти действия США — это прямое вмешательство в дела страны.

— США блокируют поставки медикаментов в Венесуэлу и одновременно предлагают лекарства в гуманитарных конвоях. Нет ли тут противоречия?

— Это цинизм. Но это также и преступление против человечности. США рассматривают наших пациентов как вещь. Они присылают нам с оппозицией просроченные медикаменты и зарабатывают на этом политический капитал.

Но мы накопили новый опыт, мы находим решения даже в условиях блокады. Мы единственная страна в мире, где пациенты получают все лекарства бесплатно. За 19 лет правительства Чавеса мы смогли обучить 27 800 врачей, которые лечат наших граждан бесплатно. Естественно, США и их лакеи такого терпеть не могут.

— По каким слоям населения наиболее сильно бьет медицинская блокада?

— Наиболее бедные граждане являются самыми уязвимыми. Мы это понимаем и своими силами решаем проблемы, гарантируем им их право на жизнь. Больница, которой я руковожу, находится в центре беднейшего баррио (квартала. — Прим. ФАН) в Каракасе, оно называется Петаре. Здесь мы лечим самых бедных людей Венесуэлы, и это лечение на уровне мировых стандартов.

У нас здесь есть даже отделение нейрохирургии — единственное в Каракасе. И мы делаем такие операции бесплатно, причем в месяц делаем 60 операций, по две операции в день. У нас отличная реанимация, где выхаживают даже безнадежных больных.

Напомним, ранее ФАН сообщал о том, что Венесуэла будет ежемесячно получать в среднем по 100 контейнеров с медикаментами до конца года благодаря сотрудничеству с Россией и Китаем. Об этом заявил министр здравоохранения страны Карлос Альварадо.

Поставки медицинских препаратов помогут Венесуэле избежать блокады со стороны США. По словам Альварадо, в стране уже есть большое количество привезенных из России и Китая воздушным путем вакцин и других медицинских препаратов.