Соратник Зеленского рассказал об отношении новых властей к декоммунизации

Киев, 15 июля. Председатель партии шестого президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал об отношении новых властей к декоммунизации. По его словам, такие вопросы необходимо решать на локальном уровне.

Как отметил он в эфире телеканала ICTV, переименование населенных пунктов «возможно», однако такие решения должны приниматься на местном уровне.

«Было бы правильнее и корректнее, чтобы этот вопрос решался не на уровне Рады, а был решен жителями», — объяснил Разумков.

Украинский политик привел в пример переименование города Кировоград в Кропивницкий. Тогда отмечалось, что этот вопрос вынесли на голосование внезапно и без какого-либо обсуждения. Он выразил уверенность в том, что местные советы не всегда отображают в полной мере интересы украинцев, в этой связи нужно, по его словам, проводить референдумы.

Украинские власти в 2015 году приняли закон о декоммунизации. Согласно закону, запрещается использование советской символики, осуждается коммунистического режима СССР и открытие имеющихся в стране архивов советских специальных служб. В рамках реализации закона Киев переименовал несколько городов, десятки улиц. Кроме того, были демонтированы памятники советским вождям и политическим деятелям. В мае текущего года экс-президент Украины Петр Порошенко заявил о фактическом завершении декоммунизации на Украине.