Минск, 15 июля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение украинского коллеги Владимира Зеленского на участие в форуме регионов. Об этом рассказал посол Белоруссии на Украине Игорь Сокол. Лукашенко приедет в Житомир по приглашению Зеленского .

Отмечается, что Зеленский пригласил Лукашенко на форум регионов, который пройдет на территории Житомира. В ответ на приглашение из Киева Минск подтвердил участие Лукашенко в мероприятии. Как пишет белорусское издание «БелТА», это станет важнейшим мероприятием в двусторонних отношениях.

Ранее Лукашенко отреагировал на предложение Зеленского встретиться с лидером РФ Владимиром Путиным в Минске.

Лукашенко «абсолютно поддерживает» предложения президента Украины Владимира Зеленского о проведении в Минске международной встречи с главой РФ Владимиром Путиным и руководителями еще четырех стран.

Сообщение об этом распространила сегодня пресс-служба белорусского президента. Ранее предложение Зеленского прокомментировали и в МИД Белоруссии. Глава ведомства Владимир Макей заявил, что Минск готов обеспечить встречу представителей России, Украины, Великобритании, США, ФРГ и Франции, отмечает белорусское агентство Sputnik.

Макей напомнил, власти Белоруссии всегда говорили о своей готовности «сделать всё для скорейшего возвращения мира на украинскую землю».

Видеообращение, в котором Зеленский предложил Путину провести встречу в Минске, было опубликовано на его официальной странице в Facebook. На повестку Зеленский предложил вынести положение дел в Донбассе и крымский вопрос (Киев не признает результатов референдума 2014 года, по итогам которого крымчане единогласно приняли решение выйти из состава Украины. — Прим. ФАН). По мнению Зеленского, участвовать в этой встрече также должны: президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

По мнению белорусского политолога Валерия Карбалевича, Лукашенко понравилось предложение Зеленского, потому что он «уже давно стремится играть роль миротворца» и давно хочет подключиться к переговорам. При этом эксперт отметил, что Зеленский, делая подобные заявления, просто стремится «всем понравиться» и делает «только вот такие общие заявления».

Позже президенты России и Украины провели телефонные переговоры, в ходе которых затронули вопросы урегулирования ситуации в Донбассе. Позже российский лидер напомнил, что Москва никогда не отказывается ни от одного из форматов по урегулированию в Донбассе.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. После государственного переворота, совершенного в Киеве, Донбасс не захотел соглашаться на условия власти и заявил о независимости. Появились Донецкая и Луганская Народные Республики. Урегулированием вопроса на юго-востоке Украины занимается в том числе контактная группа в Минске. С осени 2014 года более 20 раз стороны заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Несмотря на это, бойцы Вооруженных сил Украины регулярно обстреливают территорию ДНР и ЛНР.

За время гражданской войны на Украине погибло не менее десяти тысяч человек, сообщила Организация Объединенных Наций.