Глава Мосгоризбиркома объяснил, где кандидаты могут обжаловать отказ в регистрации

Москва, 15 июля. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что все желающие кандидаты могут обжаловать решение об отказе в регистрации на выборы.

«Законодатель предусмотрел возможность обжаловать решение комиссии и в суде, и в комиссии», — уточнил он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Всего о своем участии в гонке за кресла в МГД заявили 426 человек. До 16 июля подписи, собранные кандидатами-самовыдвиженцами, будут проверяться в Мосгоризбиркоме, после чего будут сформированы списки зарегистрированных кандидатов.

Из-за крупного скандала, связанного с массовой фальсификацией голосов избирателей всем самовыдвиженцам в МГД по 43-му округу, в том числе актеру Андрею Соколову, музыканту Сергею «Пауку» Троицкому, «яблочнику» Сергею Митрохину и соратникам блогера Алексея Навального Любови Соболь и Илье Яшину, скорее всего, откажут в регистрации. Об этом сообщил сегодня заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов. Окончательные решения будут принимать окружные комиссии 16 июля.

Юрист так называемого ФБК Навального Любовь Соболь ранеее заявила, что с решением Мособлизбиркома не согласна, и объявила голодовку. К слову, количество брака в подписях, «собранных» в ее поддержку оказалось равно почти 15%.

Отметим, что Соболь заявляет о несправедливом отказе в регистрации из-за вброса подписей, хотя на Пресне ранее была выявлена целая подпольная лаборатория, где ее сторонники подделывали подписи москвичей в ее поддержку. За работу рисовальщикам обещали заплатить по две тысячи рублей за смену.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся в единый день голосования 8 сентября.