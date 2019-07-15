Задержан основатель «Нового потока» Дмитрий Мазуров. События дня. ФАН-ТВ

Дело Вышинского Поддержать Кирилла Вышинского. С такой целью сегодня на Украину прибыла уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. 15 июля в Киеве рассмотрят дело руководителя портала «РИА Новости Украина». Журналиста задержали год назад. Его обвинили в госизмене и поддержке республик Донбасса. Якобы, он шпионил и помогал иностранцам. Но ничего доказать не удалось. Вероятно, прежней власти не нравилось, что в материалах «РИА» ситуация на Украине рассматривалась с разных сторон. Это им было не выгодно. Журналист просто выполнял свою работу и за это теперь может сесть за решетку на 15 лет. Что дело здесь нечистое — ясно уже давно. Доказательство тому — суд неоднократно откладывал заседания. Защита и многие эксперты считают, что прокуратура специально затягивает процесс. Что касается очередного заседания, то Татьяна Москалькова заявила о возможных попытках давления радикалов на судей. Однако на Украине уверены, что сегодня Вышинский выйдет на свободу. Об этом в своем Facebook заявила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

Задержан основатель «Нового потока» В аэропорту Шереметьево задержали основателя нефтегазовой компании «Новый поток». Дмитрий Мазуров подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он похитил кредитные средства сразу нескольких банков: Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка. Общая сумма — три миллиарда долларов. В свою очередь в «Новом потоке» заявляют, что Мазуров никогда не скрывался от следствия. 11 июля он дал подробные пояснения и предоставил все необходимые для расследования документы. Сейчас следствие просит заключить Мазурова в СИЗО. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

Обрушение здания в Индии Не менее 13 человек погибли при обрушении здания в Индии. ЧП произошло в северном штате Химачал-Прадеш. Об этом сообщают местные СМИ. По предварительной версии, здание могло обрушиться из-за проливных дождей. К тому же, конструкция многоэтажки не соответствовала техническим требованиям. Сейчас на месте трагедии работает полиция и спасатели. Они ведут поисковые работы. Не исключено, что под завалами могут находиться люди. Добавим, две недели назад в одном из штатов Индии муссонные дожди подмыли 23-метровую стену. Она обрушилась на строительные бараки. Тогда погибли 15 человек. Среди них были и дети.