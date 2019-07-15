В Совфеде отреагировали на заявления украинского политолога о блокаде Крыма

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник назвал возможные сроки снятия блокады с Крыма.

До этого депутат украинской Рады Евгений Мураев рассказал об отрицательных последствиях, к которым привела блокада Донбасса и Крымского полуострова.

По словам Бортника, снятие блокады с Крыма возможно, если украинский лидер Владимир Зеленский сможет сконцентрировать все инструменты власти после выборов в парламент.

«Такой сценарий возможен, но после парламентских выборов. Если Зеленский будет чувствовать себя уверенно, снятие блокады с Крыма и Донбасса станет частью серьезного компромисса с Россией», — отметил директор института в интервью RT.

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор Владимир Джабаров, комментируя слова украинских политиков, заявил, что никакой блокады Крыма на самом деле нет.

«То, что украинцы туда что-то не пускают, не поставляют и блокируют, это их право. Крым связан с территорией России большим крымским мостом, связан морским и паромным сообщением. Никакой блокады Крыма для нас не существует. Это для Украины есть какая-то блокада, тогда пускай они сами что-то решают. Рано или поздно они будут счастливы снять эту блокаду, потому что они многое теряют. Для России — держит ли блокаду Украина в отношении Крыма, или не держит, ровным счетом не имеет никакого значения», — сообщил сенатор в беседе с Федеральным агентством новостей.

Владимир Джабаров связывает заявления украинских политиков с предвыборной борьбой. Парламентарий добавил, что основные экономические последствия блокады Крыма ложатся на саму Украину.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году, по итогам референдума, результаты которого Украина не признала, несмотря на полную легитимность процедуры. В Москве неоднократно подчеркивали, что голосование и возвращение региона в состав РФ происходило в полном соответствии с нормами международного права, и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.