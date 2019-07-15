Москва, 15 июля. Президент РФ Владимир Путин встретится с главой российской Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным 15 июля. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Достаточно регулярно такие встречи проводятся, все-таки это достаточно важная организация с точки зрения экономики. По результатам встречи о темах, которые будут затрагиваться, мы вас проинформируем», — сказал Песков.

Также пресс-секретарь президента сообщил, что 15 июля Владимир Путин проведет несколько внутренних мероприятий, совещаний и экспертных встреч.