Джаралла заявил, что ЦИК должен отстранить Яшина и Соболь от выборов минимум на 5 лет

Москва, 15 июля. Оскандалившиеся кандидаты в Мосгордуму, соратники блогера Алексея Навального Любовь Соболь и Илья Яшин не собирались доходить до этапа выборов. Им просто нужен был повод для провокаций, считает политолог Владимир Джаралла.

По мнению эксперта, весь скандал со сбором подписей и поведение оппозиционных кандидатов свидетельствуют о том, что они знали, что у них ничего не получится.

«Этому были постоянно посвящены их высказывания, шло постоянное нагнетание в электронных СМИ этих вопросов. Поэтому, когда все произошло, к этому моменту общественность была подготовлена», — пояснил Джаралла в комментарии изданию «Политэксперт».

После этого провокаторы объявили о проведении незаконной акции 14 июля. Выдвиженцы от Навального разработали продуманную тактику политической игры, которая изначально нацелена не на работу в политическом поле, а на борьбу с существующими порядками.

«Тем самым, мы видим характерную черту – не желание работать по закону, менять законы, если они чем- то не подходят, а все время бороться, приходя к власти, для того, чтобы именно для них закон был исключением», – объяснил Джаралла.

По мнению эксперта, Центральная избирательная комиссия обязана дисквалифицировать за такое поведение и Соболь, и Яшина, и других мнимых «оппозиционеров». За подделку подписей, как считает Джаралла, этих «политиков» нужно отстранить от выборов минимум на пять лет.

Напомним, накануне у здания Московской городской избирательной комиссии прошла несанкционированная акция, поводом для которой стал отказ регистрировать в качестве кандидата юриста так называемого ФБК блогера Навального Любовь Соболь.В подписных листах, которые сдала Соболь, были «мертвые души». В целом, 14,67% подписей, собранных ею, были признаны недействительными.