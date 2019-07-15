«Яндекс. Такси» купит активы группы компаний «Везет»

Москва, 15 июля. Компания «Яндекс. Такси» объявила о покупке активов группы компаний «Везет», говорится в сообщении «Яндекса».

«Яндекс. Такси» заключила соглашение о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везет». Сделка уже одобрена обеими сторонами.

В рамках соглашения «Яндекс. Такси» планирует вложить восемь миллиардов рублей в развитие такси в регионах России, из них 4 млрд рублей пойдут на внедрение технологий для обеспечения безопасности поездок, отметили в пресс-службе «Яндекса».

«Текущие акционеры «Везет» получат до 3,6% акций «Яндекс.Такси» и до 71,5 миллиона долларов при условии успешного достижения ключевых целей по операционным и иным показателям. После завершения сделки 56,2% «Яндекс.Такси» будет принадлежать «Яндексу», 35,0% — Uber, а 5,3% — сотрудникам в рамках программы поощрения», — говорится в сообщении «Яндекса».

Отмечается, что пользователи «Везет» смогут вызывать такси как через приложения Rutaxi и «Везет», так и по телефону.