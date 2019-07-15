СКР подтвердил задержание в Подмосковье криминального авторитета за убийство депутата

Москва, 15 июля. В Подмосковье по делу об убийстве депутата задержали криминального авторитета. Об этом в понедельник сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

«Задержан так называемый вор в законе Олег Шишканов (Шишкан)», — следует из релиза.

Согласно версии следствия, задержанный причастен к похищению и убийству в 2012 году депутата Законодательного собрания Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и ее родственников.

В настоящее время следствие устанавливает, к каким еще делам может быть причастен Шишканов.

Депутат Сидорова, одновременно занимавшая должность гендиректора предприятия «Племзавод Раменское», а также ее муж, младший сын и сестра без вести пропали зимой 2012 года. Криминалисты и следователи нашли в доме многочисленные следы крови. По факту было возбуждено уголовное дело об убийстве.