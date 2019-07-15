Горбунов призвал кандидатов высказаться на заседании избиркома

Москва, 15 июля. Председатель Московской избирательной комиссии Валентин Горбунов призвал кандидатов в депутаты столичной думы отстаивать свои права в избиркоме. Соответствующее заявление он сделал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
По словам Горбунова, на сегодняшний день отказ в регистрации получили девять человек. Всего зарегистрировано 187 кандидатов. Горбунов отметил, что пока в отношении юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь и муниципального депутата Ильи Яшина окончательных отказов не было.
«Заседания еще не было, дали протокол. Они могут прийти на заседание комиссии и выступить», — заявил председатель Мосгоризбиркома.