Горбунов призвал кандидатов высказаться на заседании избиркома

Москва, 15 июля. Председатель Московской избирательной комиссии Валентин Горбунов призвал кандидатов в депутаты столичной думы отстаивать свои права в избиркоме. Соответствующее заявление он сделал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По словам Горбунова, на сегодняшний день отказ в регистрации получили девять человек. Всего зарегистрировано 187 кандидатов. Горбунов отметил, что пока в отношении юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь и муниципального депутата Ильи Яшина окончательных отказов не было.