Эксперты оценили возможность снимать наличные в магазинах по всей России

Снятие наличных в магазинах обеспечит финансовую доступность в районах с неразвитой инфраструктурой. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал заместитель председателя правления «Локо Банка» Андрей Люшин.

Снятие на кассах

Жители Российской Федерации смогут спокойно снимать наличные деньги с банковских карт на кассах магазинов по всей стране. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на заместителя главы Ассоциации банков России (АБР) Алексея Войлукова.

В данный момент эта услуга работает в тестовом режиме у отдельных банков и ритейлеров, и доступна пока только жителям малонаселенных пунктов в ряде регионов РФ. По словам Войкулова, после расширения эксперимента на всю страну удобство сервиса оценят, в первую очередь, в небольших деревнях.

Сообщается, что к программе подключится сеть магазинов «Пятерочка».

Финансовая доступность

Андрей Люшин отметил, что держатели банковских карт и предприниматели должны остаться в выигрыше от новой услуги. Такой сервис необходим. Это обеспечит финансовую доступность там, где недостаточно развита инфраструктура, где малое количество банкоматов или отделений банков, особенно это актуально для регионов. Искать банкомат — достаточно проблематично и не очень комфортно, а с услугой на кассе создается финансовая инфраструктура шаговой доступности.

«Всегда есть необходимость иметь какую-то сумму наличными. Граждане смогут сразу совмещать и покупки, и снятие наличных, что очень удобно и способствует повышению лояльности клиентов. Кроме того, широкая доступность нового сервиса отучит россиян от привычки снимать наличные деньги заранее, «на всякий случай». При том, что на официальном уровне граждан призывают сократить наличные расчеты и больше использовать пластиковые карты и другие средства безналичного расчета, организации общепита, сферы услуг и торговли предлагают своим клиентам скидки за расчет наличными. Размер такой скидки достигает 7%, что делает это предложение привлекательным для клиентов», — пояснил Андрей Люшин.

По мнению эксперта, для владельцев торговых точек, предпринимателей, оказание услуги будет выгодно по нескольким причинам. Оборудование для снятия денег предоставят банки. Торговые точки будут получать небольшую комиссию за эту операцию, а также смогут реже инкассировать наличность. Когда система заработает, можно ожидать притока клиентов. Зайдя в магазин за наличностью, держатель карты, скорее всего, попутно сделает и покупку.

«В качестве косвенного плюса новой технологии стоит также обозначить увеличение скорости оборота денег в отечественной экономике, что пойдет на пользу всем. При этом покупка с выдачей наличных, по своей сути, не увеличивает количество наличных денег в обороте. Она лишь создает дополнительный сервис для владельцев банковских карт», — заключил Андрей Люшин.

Советник председателя правления Ассоциации «Финансовые инновации» Мурад Салихов выразил мнение, что эксперимент по снятию наличных средств в кассах магазинов можно признать успешным. Поэтому Центробанк уже поддержал его масштабирование. Такая возможность удобна и для покупателя, и для ритейлера. Первые смогут совмещать шоппинг и снятие наличных, чтобы не тратить на два дела много времени. Вторые — окупят расходы на эквайринг, получив комиссию от банка и добавят дополнительный трафик.

«Возможность снимать наличные в кассах магазинов не только повышает лояльность клиентов, особенно жителей регионов, но и дает им дополнительные преимущества. Не во всех малых городах присутствует возможность снять наличные средства в банкоматах, и магазин становится хорошей, а главное — безопасной альтернативой банкам», — добавил Мурад Салихов.

По словам эксперта, единственная сложность системы состоит в том, что для того, чтобы снять наличные средства, необходимо совершить покупку в магазине. Однако обычно клиенты уже настроены сделать приобретение, посетив торговую точку, и дополнительных проблем у них это не вызовет.