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Онищенко оценил идею дать россиянам выходной для прохождения диспансеризации

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Онищенко оценил идею дать россиянам выходной для прохождения диспансеризации

Москва, 15 июля. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал возможность выделения россиянам выходного дня для прохождения диспансеризации.

Россиянам старше 40 лет могут сделать оплачиваемый выходной для медицинского обследования. Инициатива прорабатывается в Минтруде РФ.

По мнению Геннадия Онищенко, идея хорошая, но времени недостаточно.

«Можно и неделю дать, и недели может не хватить. Все зависит от того, как будет организована работа поликлиник», — прокомментировал депутат, его цитирует НСН.

Работа в поликлиниках должна быть быстрой, чтобы пациенты не сидели под кабинетами в ожидании врача. Важно не только дать время на прохождение комиссии, но и проследить, чтобы диспансеризация была проведена за день.

Кроме того, сделать выходной для работников бюджетной сферы проще. По-другому обстоят дела в частном секторе, отметил Онищенко. Он призвал учитывать и этот факт. Нужно принять новые нормативные акты, а для обсуждения этого вопроса стоит привлечь представителей бизнеса.Онищенко оценил идею дать россиянам выходной для прохождения диспансеризации

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