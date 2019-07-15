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Адвокат Вышинского рассказал, чего ждать на суде

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Адвокат Вышинского рассказал, чего ждать на суде

Освободят ли руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, зависит от того, будет ли сегодня рассмотрено ходатайство защиты. Так адвокат российского журналиста Андрей Доманский оценил в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей возможность оправдательного приговора.

Однако есть серьезный риск того, что сегодня будут предприняты попытки устроить провокации и сорвать суд, опасается адвокат.

«Как нам известно, ряд сил хотят сорвать сегодняшнее судебное заседание, о чем я написал на своей страничке в Facebook, — считает Доманский. — А когда об этом говорит представитель Генеральной прокуратуры, то, соответственно, нет оснований не доверять этим источникам, которые говорят, что сегодня будут попытки сорвать судебное заседание».

По словам адвоката, как и во время прошлого заседания 3 июля, снова были призывы привлечь так называемую «общественность». Кроме того, некоторые радикальные политические лидеры уже подтвердили свою готовность к провокационным действиям, вплоть до самых крайних мер.

«Будем только надеяться, что правопорядок будет осуществлен, не допущены провокации, судебное заседание состоится, ходатайство будет рассмотрено, и, в соответствии с законом, будет вынесено решение», — говорит Доманский.

Журналист Кирилл Вышинский

Адвокат навещал Вышинского в конце прошлой недели и поделился с ФАН информацией о состоянии своего подзащитного.

«Я был у него в пятницу, настроение [у Кирилла Вышинского] боевое, самочувствие удовлетворительное. Самое главное, он чувствует поддержку и надеется на правосудие, которое должно быть», — рассказывает он.

Как ранее сообщало ФАН, 3 июля Подольский районный суд Киева объявил перерыв по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 15 июля из-за полной неподготовленности стороны обвинения.

Редактора РИА Новости Украина задержали в мае прошлого года в Киеве. Вышинскому предъявили обвинения в государственной измене и хранении оружия. Херсонский городской суд 17 мая 2018 года арестовал Вышинского на два месяца. С тех пор срок действия меры пресечения неоднократно продлевался.

В российском министерстве иностранных дел заявляли, что дело было сфабриковано, и потребовали отпустить журналиста. Совет Федерации также добивается от властей Украины освобождения российского журналиста по всем каналам. Кроме того, президент РФ Владимир Путин отмечал, что Вышинского арестовали за его профессиональную деятельность.

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