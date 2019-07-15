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Суд отправил под домашний арест подозреваемого в госизмене сотрудника ЦНИИмаш

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Суд отправил под домашний арест подозреваемого в госизмене сотрудника ЦНИИмаш

Москва, 15 июля. Лефортовский суд российской столицы отправил под домашний арест сотрудника центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова, подозреваемого по делу о государственной измене. Об этом сообщил ТАСС представитель суда.

По имеющимся данным, решением суда в отношении Мещерякова Сергея, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей о госизмене, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Уточняется, что исследователь заключен под арест до 3 сентября текущего года. Согласно информации на сайте ЦНИИМаш, Мещеряков является старшим научным сотрудником.

Ранее суд арестовал руководителя центра теплообмена и аэрогазодинамики ЦНИИМаш Романа Ковалева, обвиняемого по аналогичной статье. С июля прошлого года под арестом находится и 75-летний сотрудник ЦНИИМаш Виктор Кудрявцев, обвиняемый, согласно данным источника ТАСС, в передаче тайным данных по электронной переписке бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики, с которым ЦНИИмаш сотрудничал в рамках соглашения, ратифицированного на уровне Кабмина РФ.

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