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Глава Мосгоризбиркома рассказал о равном подходе ко всем кандидатам

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Глава Мосгоризбиркома рассказал о равном подходе ко всем кандидатам

Москва, 15 июля. У Мосгоризбиркома ко всем кандидатам, несмотря на то, какие ярлыки они друг на друга вешают, одинаковое отношение, подчеркнул в эфире «Эха Москвы» глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов. 

По его словам, когда у кандидатов, в том числе представителей оппозиции Ильи Яшина и Дмитрия Гудкова, все нормально было с документами, их регистрировали на муниципальных выборах. Теперь же они понесли наказание за фальсификацию подписей избирателей. 

«Когда было все нормально, всех регистрировали, все участвовали в выборах и были даже избраны.У нас система избирательных комиссий работает в рамках законодательства. И у нас отношение ко всем кандидатам, независимо от тех ярлыков, которые они друг другу вешают — равный подход ко всем», — отметил Горбунов. 

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