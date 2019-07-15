Глава Мосгоризбиркома рассказал о равном подходе ко всем кандидатам

Москва, 15 июля. У Мосгоризбиркома ко всем кандидатам, несмотря на то, какие ярлыки они друг на друга вешают, одинаковое отношение, подчеркнул в эфире «Эха Москвы» глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

По его словам, когда у кандидатов, в том числе представителей оппозиции Ильи Яшина и Дмитрия Гудкова, все нормально было с документами, их регистрировали на муниципальных выборах. Теперь же они понесли наказание за фальсификацию подписей избирателей.