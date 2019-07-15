Москва, 15 июля. Продюсер и композитор Бари Алибасов не исключает обращения в правоохранительные органы и в суд, если представляющаяся его личным и лечащим врачом Марият Мухина не прекратит распространять недостоверную информацию.

Алибасов ответил Мухиной, рассказавшей об алкоголизме продюсера. Как сообщает пресс-служба Алибасова, музыкант прокомментировал появившиеся в средствах массовой информации данные, в которой косметолог Мухина говорит о якобы инсценировке отправления жидкостью «Крот» и пытается выставить Алибасова «алкоголиком». По словам продюсера, слова Мухиной подрывают его репутацию.

Он также уточнил, что действия косметолога объясняются желанием прославиться на теме отравления. Алибасов добавил, что в первые дни находился в таком состоянии, что не мог оценить, кто находился рядом с ним. Алибасов напомнил, что его родственники не давали Мухиной разрешения снимать манипуляции с пациентом.

«Поэтому согласие, которое она получила на камеру от больного и недееспособного человека в моем лице, не имеют юридической силы. К тому же это аморально, просить разрешение на съемку у человека, который забывает свое собственное имя. Ну, и, конечно же, разрешение на публикацию этих съемок на федеральных телеканалах я точно не давал. Мухина как медик ясно осознавала мое недееспособное состояние, но это не остановило ее от превращения ее пациента в клоуна», — подчеркнул продюсер.

Алибасов уточнил, что после выписки Мухина поставила в квартире продюсера видеокамеру, стала снимать происходящее и привела своего знакомого адвоката, которого Алибасов не знал. Дальше она якобы стала интересоваться документами на недвижимость.

Ранее конфликт между музыкальным продюсером Бари Алибасовым и его диетологом Марият Мухиной произошел в подъезде у квартиры артиста 20 июня, инцидент попал на видео.

Как рассказал сам продюсер, Мухина заявила, что пережившему серьезное отравление Алибасову якобы не оказывается квалифицированная медицинская помощь, он «голодает, а родственники удерживают его в квартире» на Мерзляковском переулке.

Алибасов и его родственники опровергли слова диетолога и сообщили о скандале в полицию. Музыкант подчеркнул, что он идет на поправку, а слова Мухиной не соответствуют действительности.

В частности, опроверг он слова о голодании, отметив, что соблюдает рацион, рекомендованный ему медиками из НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Заявление Мухиной, по его словам, было сделано после того, как Алибасов и его родные решили отказаться от какой-либо помощи с ее стороны. Они заподозрили, что диетолог под видом помощи дает продюсеру психотропные препараты. Музыкант сообщил, что Мухина оказывала ему услуги и до госпитализации.

Музыкант сообщил, что уже сдал анализы на наличие в организме психотропных веществ. Он заверил, что, в случае их обнаружения, обратится в правоохранительные органы.

Напомним, 4 июня заслуженный артист России по ошибке выпил жидкость для прочистки труб «Крот». Продюсера доставили в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Как рассказывал сын музыканта Бари Алибасов — младший, его отец принял химическую жидкость за напиток.

Продюсеру незамедлительно промыли желудок, медики диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Несколько дней музыкант находился в состоянии медикаментозного сна, после чего пришел в себя.

После инцидента высокопоставленные друзья Алибасова-старшего из Казахстана предложили сыну продюсера полностью организовать отцу лечение в горном районе страны, со всеми необходимыми врачами.