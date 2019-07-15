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Протестующие жгут покрышки и строят баррикаду на главной улице Хартума

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Протестующие жгут покрышки и строят баррикаду на главной улице Хартума

Хартум, 15 июля. В столице Судана началась новая активная фаза противостояния между оппозицией в лице горожан и Переходным военным советом, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Протестующие перекрыли главную улицу Хартума самодельной баррикадой, подожгли покрышки. На место прибыли полицейские. Между сторонами произошел конфликт, но, к счастью, без стрельбы. Правоохранители разобрали баррикаду и уехали без существенных потерь, хотя настрой горожан был неоднозначным.

Демонстранты требуют правосудия в отношении людей, убитых представителями органов безопасности. По словам участников протеста, в июне сотрудники службы безопасности Судана напали на лагерь манифестантов, которые они разбили лагерь возле штаб-квартиры вооруженных сил страны, находящейся в Хартуме. В результате погибли более 100 человек. После этого профессиональная ассоциация  Судана организовала демонстрации 13 июля. Участники акции требовали привлечь Военный Совет к ответственности за произошедшее.

 

 

 

 

 

 

 

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