Протестующие жгут покрышки и строят баррикаду на главной улице Хартума

Хартум, 15 июля. В столице Судана началась новая активная фаза противостояния между оппозицией в лице горожан и Переходным военным советом, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Протестующие перекрыли главную улицу Хартума самодельной баррикадой, подожгли покрышки. На место прибыли полицейские. Между сторонами произошел конфликт, но, к счастью, без стрельбы. Правоохранители разобрали баррикаду и уехали без существенных потерь, хотя настрой горожан был неоднозначным.

Демонстранты требуют правосудия в отношении людей, убитых представителями органов безопасности. По словам участников протеста, в июне сотрудники службы безопасности Судана напали на лагерь манифестантов, которые они разбили лагерь возле штаб-квартиры вооруженных сил страны, находящейся в Хартуме. В результате погибли более 100 человек. После этого профессиональная ассоциация Судана организовала демонстрации 13 июля. Участники акции требовали привлечь Военный Совет к ответственности за произошедшее.