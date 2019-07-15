ФСБ просит продлить арест морякам ВМСУ на три месяца

Москва, 15 июля. Следственное управление Федеральной службы безопасности обратилось в суд с прошением о продлении ареста морякам военно-морских сил Украины, задержанным за нарушение государственной границы России, на 90 дней. Об этом в понедельник заявила журналистам пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Ксения Первовласенко.

«Ходатайства о продлении срока содержания под стражей в отношении Артеменко А.А., Эйдера А.Д., Сороки В.В. — до 26 октября текущего года, в отношении остальных — до 24 октября текущего года», — сообщила она.

Ранее представляющий интересы моряков адвокат Николай Полозов сообщил о том, что всем 24 задержанным украинцам предъявлено обвинение в окончательной редакции о незаконном пересечении границы России в составе организованной группы. По словам юриста, «дело насчитывает 20 томов, однако с учетом количества обвиняемых и их защитников на ознакомление уйдет минимум три месяца».

Напомним, 25 ноября 2018 года три военных катера ВМСУ — «Яны Капу», «Никополь», «Бердянск» — нарушили государственную границу РФ, вторглись в территориальные воды России в Керченском проливе, опасно маневрировали в течение нескольких часов и не реагировали на законные требования российской стороны остановиться. В результате корабли были задержаны, моряки — арестованы.

Президент РФ Владимир Путин называл произошедшее «однозначной провокацией».