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Кремль следит за развитием ситуации с задержанием Вышинского

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Кремль следит за развитием ситуации с задержанием Вышинского

Москва, 15 июля. В Кремле будут рады, если журналист Кирилл Вышинский выйдет на свободу. Об этом заявил на брифинге журналистам в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы очень внимательно следим за тем, как развивается ситуация с задержанием Вышинского. И мы будем очень рады, если он выйдет на свободу», — передает корреспондент Федерального агентства новостей слова пресс-секретаря главы РФ.

Песков отказался комментировать сообщения о том, что украинских моряков ВМСУ, нарушивших государственную границу РФ, могут отпустить в ближайшее время.

«От других комментариев (по поводу моряков — Прим.ФАН) воздержусь», — сказал он.

Ранее сообщалось, что главного редактора портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в понедельник могут выпустить из заключения. Как отметила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган, Киевский суд в понедельник может выпустить Вышинского на свободу.

Вышинский был задержан в мае прошлого года. Его обвиняют в поддержке республик Донбасса, а также в государственной измене. Журналист полностью отрицает все выдвинутые обвинения, он считает, что уголовное преследование политизированно и связано с профессиональной деятельностью.

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