Урну с прахом столетнего ветерана нашли в реке на Алтае

Горно-Алтайск, 15 июля. Жители поселка Тальменка в Алтайском крае нашли в реке Чумыш погребальную урну с прахом ветерана Великой Отечественной войны.
Необычный предмет обнаружили 13 июля во время купания в реке. Ветеран Евгений Доильницын скончался в ноябре 2018 года в возрасте ста лет.
Пока неизвестно, как прах ветерана оказался на дне реки. Жители поселка передали урну правоохранителям. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия, пишет «Ридус».
Ранее сообщалось, что певица Лолита Милявская распорядилась в завещании развеять свой прах над Украиной.