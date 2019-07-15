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Урну с прахом столетнего ветерана нашли в реке на Алтае

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Урну с прахом столетнего ветерана нашли в реке на Алтае

Горно-Алтайск, 15 июля. Жители поселка Тальменка в Алтайском крае нашли в реке Чумыш погребальную урну с прахом ветерана Великой Отечественной войны.

Необычный предмет обнаружили 13 июля во время купания в реке. Ветеран Евгений Доильницын скончался в ноябре 2018 года в возрасте ста лет.

Пока неизвестно, как прах ветерана оказался на дне реки. Жители поселка передали урну правоохранителям. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия, пишет «Ридус».

Ранее сообщалось, что певица Лолита Милявская распорядилась в завещании развеять свой прах над Украиной.

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