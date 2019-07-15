Меры безопасности у здания Мосгоризбиркома усилены

Москва, 15 июля. Меры безопасности у здания Мосгоризбиркома, где накануне прошел несогласованный митинг, усилили.

У здания Мосизбиркома стоят металлические ограждения и полицейские, сообщило РИА Новости. Отмечается, что правоохранительные органы проверяют документы и никого не пропускают во внутренний двор.

Накануне в Москве прошел незаконный митинг, который устроили представители оппозиции, в частности, юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь и соратник скандального блогера Алексея Навального Илья Яшин. Они решили провести якобы встречу с избирателями после того, как Соболь и некоторых оппозиционеров сняли с выборов из-за подделанных подписей россиян. Примечательно, что протеже Навального ранее была поймана с липовыми подписями. Федеральное агентство новостей сообщало, что скандальная активистка сперва жаловалась на скудное число автографов, а затем похвасталась «блестящими» результатами. Как оказалось, в центре Москвы работала фабрика по рисованию автографов в пользу некоторые избирателей из оппозиционных кругов. Кроме того, как стало известно, представители Соболь предлагали оставить подпись за кандидата за 500 рублей.

Правоохранительные органы действовали максимально сдержано и корректно. Долгое время полицейские не реагировали на противоправные действия Соболь, однако в конечном итоге все нарушители общественного порядка были задержаны.