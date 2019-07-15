Рубль оказался самой недооцененной валютой в мире

Британский журнал The Economist в очередной раз опубликовал свой ежегодный «индекс Биг Мака», установив, что российский рубль является самой недооцененной валютой современного мира.

В самом деле, в США средняя стоимость Биг Мака в сети McDonald’s составляла в 2018 году 5,74 доллара, а в России (говорят даже, что лучшего качества, чем американский) — 130 рублей. Отсюда следует «обменный курс» по паритету покупательной способности (ППС) на уровне примерно 22,65 «деревянных» за один «вечнозеленый», что в 2,78 раза ниже курса ЦБР (63 рубля за доллар).

В общем-то, это не сенсация. Согласно оценке Международного валютного фонда, валовой внутренний продукт России в 2018 году «по номиналу» составил 1,63 трлн долл., в то время как по ППС — 4,213 трлн долл. Разница — 2,58 раза. Аналогичные данные Всемирного банка: «номинал» — 1,659 трлн долл., ППС — 3,986 трлн долл., то есть разница в 2,4 раза.

И та, и другая цифры — поменьше, чем следует из «индекса Биг Мака», но это все равно очень много. То же самое наблюдалось и в 2017-м, и в 2016-м, и во все предшествующие годы, не исключая даже период СССР.

Судите сами. В 1989 году официальный курс рубля — тогда не российского, а советского — составлял 60,6 копеек за доллар и считался безбожно завышенным, особенно в сравнении с тогдашним «чернорыночным», где доходило до трех и даже пяти рублей за доллар.

При этом средняя покупательная способность российского рубля образца 2019 года к советскому тридцатилетней давности определяется на уровне 250—300 нынешних рублей с двуглавым орлом, к одному с серпом и молотом. Даже если принять нижнюю границу этого диапазона, то есть 250 к 1, то официальный обменный курс нашей национальной валюты должен составлять сегодня 250 х 0,606 = 151,5 целковых за доллар, а не 63, как «в реале».

Официальная инфляция доллара за тот же период «покрывает» максимум половину возникшей разницы в 2,4 раза. Остальное — полностью на совести советской власти, оказывается, в еще большей степени занижавшей курс своей валюты, чем нынешняя российская.

Как относиться к подобному занижению? Это хорошо или плохо? Добро или зло?

Прежде всего, не будем торопиться с оценочно-нравственными суждениями. Отметим лишь, что занижение курса национальной валюты является едва ли не обязательным для экспортной модели экономики, ставящей целью конкурентоспособность своей продукции на внешнем рынке (если только это не сама валюта, как в случае с нынешним долларом США). Потому что в этом случае резко снижается ее себестоимость за счет издержек на оплату труда, прежде всего.

С этой точки зрения, у СССР, начиная чуть ли не с денежной реформы 1961 года, и у нынешней России — одна и та же экономическая модель, только с вариациями на тему содержимого экспорта, конфигурации внешних рынков сбыта и объема социальных выплат населению. Вопрос лишь в том, для чего все это нужно. Впрочем, ждать ответа, судя по событиям за океаном, остается недолго.

В эти дни в США разгорается полемика вокруг принципиальной необходимости возвратить привязку доллара к золотому содержанию, отмененную решением президента Ричарда Никсона в декабре 1971 года. Эта полемика вызвана тем, что предложенные президентом Дональдом Трампом кандидатуры двух новых членов совета управляющих Федрезерва: представитель США в ЕБРР Джуди Шелдон и исполнительный вице-президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Кристофер Уоллер, — являются известными сторонниками снижения учетной ставки и восстановления «золотого доллара».

Кстати, предложенная Шелдон модель выпуска привязанных к золоту облигаций «вроде облигаций TIPS (казначейские облигации, защищенные от инфляции)» является следующим шагом по сравнению с итальянскими ВОТ (Buoni Ordinari del Tesoro), под которые сейчас правительство Джузеппе Конте активно собирает валютное обеспечение, в том числе у КНР и России. Но понятно, что это — скорее, пилотный проект, результаты натурных испытаний которого для итальянской и европейской экономики будут учтены при запуске «золотых» долларовых облигаций.

Если такой финансовый инструмент в США появится — а вероятность этого, после переговоров в Осаке между Владимиром Путиным, Си Цзиньпином и Трампом, выглядит близкой к 100%, — то на «обычных» банкнотах Федрезерва можно будет поставить гиперинфляционный крест. А если это произойдет одновременно с выпуском аналогичных финансовых инструментов в КНР и России, то нынешнему «глобальному рынку» мало не покажется.

Во всяком случае, в этот сценарий укладывается и «бегство» (или «командировка»?) Кристин Лагард из МВФ в европейский Центробанк — она там костьми ляжет, но не допустит появления «золотого евро»; и мгновенный, после Осаки, визит Путина в Италию и Ватикан; и запланированная еще в декабре прошлого года смена главного исполнительного директора S.W.I.F.T. SCRL — структуры, обеспечивающей 80% международных финансовых транзакций; и внезапное обещание американским Центром двухпартийной политики (Bipartisan Policy Center, BPC) дефолта США уже в текущем сентябре, и множество других, кажущихся пока странными, событий из мира «больших денег».

В чем тут, как говорится, «профит»? Он огромен. Например, скинуть номинированные в долларах ФРС долги и привязанные к ним финансовые обязательства — это минимум 500 триллионов, а максимум 2,5 квадриллиона «баксов». Учесть и распределить все реальные активы. «Перебрать людишек». И так далее.

Во всяком случае, и Святой Престол, и швейцарские гномы (которые не в ЕС и отвязали свой франк от евро, зато владеют крупнейшим аффинажным производством) могут быть в теме и в доле.

Вот так, согласно известной поговорке, курочка по зернышку (по «Биг Маку») клюет...