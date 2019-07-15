Боевики убили и ранили 14 жителей Алеппо в условиях перемирия на северо-западе Сирии

Шесть мирных жителей были убиты, еще восемь человек получили ранения в ходе нападения боевиков-исламистов на жилые районы на западной окраине Алеппо, передает сирийское информагентство SANA. Подробнее о случившейся трагедии читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Под огнем оказались кварталы Халеб Аль-Джадид и Миньян. По ним террористами были выпущены несколько ракет. Действовали группировки, дислоцирующиеся в предместьях административного центра — на юго-западных территориях провинции, прилегающих к Идлибу. Там преимущественно базируются отряды «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в РФ), захватившей почти весь исламистский анклав на северо-западе САР.

За день до этого в регионе также были зафиксированы нарушения боевиками режима тишины. Так, глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Бакин сообщил о целом ряде обстрелов радикалов. В частности, к югу от Алеппо. Тогда ударам подверглись населенные пункты Сабикия и Беньямин.

Активность джихадисты ежедневно проявляют и на других участках фронта по периметру «Большого Идлиба». Особенно в Северной Хаме. Напомним, несколько дней назад при очередном обстреле со стороны террористов погиб один житель города Скальбия, еще три гражданских лица были ранены.

Таким образом, члены исламистской коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», других связанных с ней радикальных группировок и даже более умеренных бандформирований продолжают систематически наносить удары вдоль всей линии соприкосновения в Идлибской зоне деэскалации, несмотря на действующее в регионе перемирие.

В таких условиях у Сирийской арабской армии (САА), наверное, уже не остается выбора, заметил в беседе с корреспондентом ФАН заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Ситуация в регионе в гуманитарном отношении очень тяжелая, поскольку район, занятый боевиками, очень густонаселен. Так же и на прилегающих к фронту территориях, особенно в Алеппо, который является самым многочисленным городом в САР. Поэтому дальнейшее пребывание в Идлибе вооруженных бандгрупп, безусловно, будет сопровождаться новыми жертвами, поскольку для террористов, как показывает ситуация, жизнь мирных граждан имеет ничтожную цену», — подчеркнул эксперт.

Со временем спокойнее не становится. Несмотря на новые соглашения и всевозможные попытки добиться снижения напряженности, все, наоборот, усугубляется из-за того, что исламисты саботируют любые мирные инициативы. Кроме того, сотрудничество с Турцией тоже не оправдало надежд, поскольку добиться отвода сил бандформирований из буферной зоны Анкаре добиться так и не удалось.

«Более того, удары по жилым кварталам зачастую боевиками наносятся намеренно. При этом достигнутые договоренности о прекращении огня в Идлибе фактически не реализованы по вине джихадистов. Многие радикальные группировки с самого начала формирования зоны деэскалации игнорировали мирные соглашения. Сейчас обстановка даже еще больше осложнилась», — обратил внимание собеседник ФАН.

Соответственно, без военных операций против по крайней мере самых радикальных элементов, открыто выступающих против соблюдения перемирия, не обойтись. Это необходимая мера для того, чтобы обеспечить безопасность граждан. Поэтому к каким бы пропагандистским информационным приемам не прибегал Запад, войска САР должны действовать в первую очередь в интересах населения своего государства.

«В таких обстоятельствах единственным выходом является ликвидация данного террористического анклава, находящегося в самой густонаселенной части Сирии. Тем нескольким сотням тысяч людей, которые живут там, ежедневно угрожает смертельная опасность. Поэтому теперь, когда способы введения режима тишины, договоренностей по вине боевиков не сработали, остается только устранение данного последнего крупного оплота исламистов и решение задачи по скорейшему возвращению провинции в ведение законного правительства арабской республики», — резюмировал Владимир Шаповалов.

1 Организация запрещена на территории РФ.