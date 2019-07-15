Сирия, 15 июля. Мирные жители погибли в результате обстрела боевиками жилого квартала Алеппо. В ходе боевых вылетов ВКС РФ в Хаме были уничтожены 12 джихадистов. ИГ1 заявило об установке СВУ в городе Ас-Сувар в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: уничтожили 12 боевиков «Джейш Аль-Иззы» в северной части Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели ответные обстрелы укрепрайонов исламистов на западе Алеппо; арестовали несколько гражданских лиц в городе Буркус на востоке Дейр-эз-Зора.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): обменивается ударами с курдами в районе Тель-Рифата на севере Алеппо.

«Исламское государство»1: заявило об установке СВУ в городе Ас-Сувар северо-восточнее Дейр-эз-Зора.

ВС Турции: уничтожили трех членов РПК в Северном Ираке.

Провинция Алеппо

К западу от Алеппо возобновились взаимные обстрелы между правительственными войсками и джихадистами вооруженной оппозиции. Как передает Twitter-канал (baladinetwork), артиллерия Сирийской арабской армии (САА) открыла огонь по зонам дислокации исламистов недалеко от населенных пунктов Тель Баджир, Джазрайя, Халса, Аль-Хумейра. По информации военного источника в Twitter (OGNreports), под обстрелом также оказались укрепрайоны боевиков в окрестностях Хайяна, Хрейтана и Кафр-Хамры северо-западнее административного центра региона.

Действия САА стали ответом на очередной провокационный обстрел джихадистами города Алеппо. Информационный портал Aleppo Media Center сообщает о том, что радикалы нанесли ракетные удары по жилому району Новый Алеппо, что привело к гибели пяти и ранению еще нескольких местных жителей.

Между тем в районе Тель-Рифата возобновились перестрелки между «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) и протурецкими вооруженными бандгруппами, действующими в составе «Сирийской свободной армии» (ССА). О потерях сторон в живой силе или технике пока не сообщалось.

Провинция Дейр-эз-Зор

В зоне контроля «демократической армии» продолжилась подпольная террористическая деятельность «Исламского государства». Связанные с ИГИЛ1 медиапорталы заявляют о том, что подпольные ячейки группировки установили СВУ в городе Ас-Сувар северо-восточнее Дейр-эз-Зора, взрыв которого привел к гибели двух курдских бойцов.

Тем временем Сирийская арабская армия (САА) провела серию арестов в населенном пункте Букрус на востоке провинции. По данным военного источника в сети Twitter (DeirEzzor24), был задержан ряд лиц, подозреваемых в причастности к ИГИЛ.

Провинция Ракка

Новостной портал Halab Today TV сообщает о том, что в административном центре провинции были обнаружены тела трех гражданских лиц. Останки женщины и двоих детей были погребены под обломками одного из разрушенных зданий в районе Аль-Джумайли. По предварительным данным, строение было уничтожено во время бомбардировок ВВС международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, регулярно проводившихся в ходе битвы за город с террористами «Исламского государства». Как известно, беспорядочные авианалеты ВВС западного альянса привели к большому количеству жертв среди мирных жителей. Несмотря на то, что город перешел под контроль поддерживаемых США курдов в октябре 2017 года, здесь все еще находят тела погибших гражданских лиц.

Провинция Хама

На севере провинции продолжаются перестрелки недалеко от линии соприкосновения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков вооруженной оппозиции. Как передает Twitter-канал (OGNreports), артобстрелам правительственных подразделений подверглись огневые позиции боевиков в районе населенного пункта Зайзун. Кроме того, артиллерийские дивизионы САА, дислоцирующиеся у города Халфайя, открыли огонь по расположениям противника вблизи Аль-Латамины, сообщает на своей странице в сети Twitter военный источник (thiqanewsagency). Воздушную поддержку силам САР продолжают оказывать российские военные самолеты. Авиация РФ осуществила боевые вылеты недалеко от города Тель-Малах, атаковав военные объекты джихадистов. Согласно сведениям Twitter-канала (Bosni94), точечные авиаудары ВКС РФ привели к ликвидации 12 боевиков антиправительственной группировки «Джейш Аль-Изза».

Ирак

Агентство новостей Anadolu Agency сообщает о том, что в рамках операции «Коготь», проводимой в Северном Ираке вооруженными силами Турции, были нейтрализованы три радикала Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной террористической во многих странах. Напомним, накануне во время перестрелки также были ликвидированы три члена РПК. В целом с момента начала кампании 27 мая был уничтожен 71 курдский боец. Как известно, Анкара преследует цель пресечения деятельности РПК в приграничных с Турцией районах.

1 Организация запрещена на территории РФ.