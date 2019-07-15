СМИ узнали имя нового агента 007 в фильме о Бонде

Лондон, 15 июля. Британская темнокожая актриса Лашана Линч сыграет роль секретного агента 007 в новой ленте о Джеймсе Бонде. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Согласно данным издания, на такое решение могла повлиять один из авторов кинокартины Фиби Уоллер-Бридж, которая известна своими феминистскими настроениями.

Роль самого агента сыграет британец Дэниел Крейг, передает НСН.

Согласно сюжету, Бонд отправляется отдыхать на Ямайку, а его номер присваивают новому агенту, роль которого как раз и досталась 31-летней Линч. Затем главные герои ведут расследование вдвоем, передает телеканал «360».

Следующая лента франшизы под названием «Бонд 25» выйдет на большие экраны в апреле будущего года.

Линч известна зрителю по роли в фильме «Капитан Марвел» и съемкам в многочисленных сериалах.

Ранее сообщалось, что Крейг согласился сыграть в фильме про Джеймса Бонда. Отмечалось, что продюсеры картины Барбара Брокколи и Майкл Дж. Уилсон также рассчитывают на возвращение в франшизу британской исполнительницы Адель.