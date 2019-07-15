В Киеве призвали «наступить на горло» идее, что Украина может «победить» РФ

Киев, 15 июля. Украинцы должны смириться с тем, что мир будет достигнут в случае отказа от НАТО и предоставления Донбассу особого статуса, заявил бывший глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин в эфире телеканала NewsOne.

Президент Украины Владимир Зеленский, хотя и обещал принести в страну мир, не готов к этому, поскольку боится радикалов и националистов, считает бывший украинский дипломат. По его словам, украинцы, с одной стороны, хотят мира, нормализации торговых отношений, денег от транзита российского газа, а с другой — «ни в чем москалям не уступить».

Эксперт подчеркнул, что восстановление поставок воды в Крым — обязанность Украины перед проживающими на полуострове.

«Поскольку мы считаем, что Крым был незаконно аннексирован, то, соответственно, все там в оккупации, а не враги, то мы должны им поставлять воду. Для меня это нормальная уступка», — пояснил Волошин.

Он также отметил, что «какой-нибудь вуйко из Ивано-Франковской области» не будет спать плохо, если Донбасс получит особый статус.

«Пока граждане Украины в своем большинстве не просто скажут, что они за мир, а признают, что мир в любом случае будет ценой уступок, например, отказа от НАТО, особого статуса Донбасса, амнистии боевиков, и что это все уступки приемлемые, мы от этого не станем беднее, наоборот начнет расти экономика, но надо где-то наступить на горло своей песни о том, что мы можем Россию победить», — подчеркнул экс-глава информационного департамента внешнеполитического ведомства Украины.

Крым стал частью России в 2014 году после проведенного там референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение Крыма с Россией. Несмотря на то, что референдум прошел в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН, Киев считает полуостров «своим». Президент России Владимир Путин подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. После госпереворота в стране Луганск и Донецк, отказавшись подчиняться новому руководству заявили о своей независимости. В ответ Киев начал вести против республик Донбасса военную операцию. Несмотря на подписанные соглашения о перемирии, перестрелки между сторонами внутриукраинского конфликта идут по сей день.