Мосгоризбирком назвал «шантажом и давлением» протестную акцию сторонников Соболь

Москва, 15 июля. Московская городская избирательная комиссия назвала «шантажом и давлением» протестную акцию кандидатов в депутаты столичной думы, которым отказали в регистрации. Соответствующее заявление опубликовал «Вестник Московской городской избирательной комиссии».

Как сообщил председатель столичного избиркома Валентин Горбунов, комиссия отказала в регистрации девяти кандидатам. По его словам, пока этот этап прошли 187 претендентов. 130 из них являются представителями парламентских партий.

Горбунов сообщил, что больше всего отказов получили кандидаты в восьмом избирательном округе. Также комиссия не зарегистрировала некоторых претендующих на место депутата в 13-м, 28-м, 30-м, 41-м и 42-м округах. Горбунов уточнил, что последние заседания Мосгоризбиркома пройдут 15 и 16 июля.

«В среду будет полная картина», — сказал председатель комиссии.

При этом Горбунов призвал кандидатов не оказывать давление на горизбирком. Все претенденты на место депутата Мосгордумы получили протоколы с решением комиссии в установленный срок, то есть не менее, чем за двое суток до заседания. Каждый кандидат имеет право в установленном законом порядке опровергнуть итоги проверки подписей и представить на заседании комиссии материалы, на основании которых избирком может пересмотреть свое решение. Также в случае несогласия с окончательным решением избиркома кандидат всегда может обратиться в суд и оспорить отказ в регистрации в законном порядке.

«Часть кандидатов вместо того, чтобы изучать протоколы и подготовиться к заседанию комиссии открыто и умышленно занимаются манипуляцией общественным мнением и предпринимают незаконные попытки давления на избирательные комиссии. Размещаются петиции, проводятся несанкционированные митинги, пикетирование окружных комиссий и Мосгоризбиркома. Отдельные кандидаты, получив итоговые протоколы, убедились в недостоверности собранных подписей и ошибках в предоставленных документах и шантажом и давлением пытаются заставить ОИК и МГИК принять незаконные решения о своей регистрации с нарушением законодательства», — негодует Горбунов.

Как отмечают в Мосгоризбиркоме, в подобных действиях есть признаки правонарушений, за которые предусматривается ответственность по статьям уголовного кодекса о призыве к массовым беспорядкам и воспрепятствовании работе избирательных комиссий. Здесь же можно вспомнить и кодекс РФ об административных правонарушениях, в котором есть статьи, касающиеся неповиновения законным требованиям сотрудника полиции, нарушения установленного порядка проведения митингов и собраний, а также мелкого хулиганства. Эти статьи предусматривают наказание в виде штрафов, исправительных работ и лишения свободы на срок до четырех лет.

Кроме того, председатель столичного избиркома сообщил, что комиссия получила 200 петиций с одинаковым текстом с разных электронных адресов. При этом большая часть подписей принадлежала жителям Московской области.

«Какое отношение они имеют к выборам в Москве, непонятно», — отметил Горбунов.

Мосгоризбирком напоминает о недопустимости нарушения закона и призывает участников выборов уважать права избирателей и защищать свои интересы в правовом поле.

Напомним, 14 июля у здания Московской городской избирательной комиссии прошла несанкционированная акция, поводом для которой стал отказ регистрировать в качестве кандидата юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь. 14,67% подписей, собранных этим кандидатом, были признаны недействительными, при этом законом допускается только 10% брака.

Во время незаконного митинга сотрудникам правоохранительных органов пришлось задержать Любовь Соболь и муниципального депутата Илью Яшина, которые призывали своих сторонников к провокационным действиям. Полицейские старались действовать максимально корректно, однако Соболь сама напала на одного из правоохранителей.

Отметим, что юриста так называемого «ФБК» ранее неоднократно ловили на махинациях с подписями. Так, сотрудники правоохранительных органов обнаружили на одной из московских съемных квартир целую «фабрику поддельных подписей». Кроме того, выяснилось, что в подписных листах Любови Соболь стоят автографы «мертвых душ».