Нетребко в мини-юбке спела арию на столе в Баден-Бадене

Москва, 15 июля. Оперная певица Анна Нетребко поразила гостей светского вечера в Баден-Бадене неожиданно дерзким номером.

Одетая в ярко-розовую прозрачную блузку и обтягивающую мини-юбку Нетребко забралась на обеденный стол. Фрагменты выступления попали на видео.

На одной записи видно, что арию певица начинает исполнять, спускаясь по лестнице. Медленно она подходит к столу, за которым обедают гости. На ногах у нее босоножки на огромной шпильке, а лицо скрывает маска с черным пером. На втором ролике дива уже вовсю поет на столе, но при этом не просто стоит на нем, а неспешно прогуливается. При этом гости спешно убирают из-под ее ног бокалы и тарелки. В итоге певица дошла до середины стола и завершила свой номер там. Видео было выложено в аккаунте Нетребко в Instagram, сообщает Пятый канал.

Как отмечает портал «Дни.ру», постановку оценили далеко не все подписчики дивы. Так, многие сочли прогулку по столу неуважением к гостям.

«А разве можно ходить в обуви по столу, где лежит еда?», «Господь не одобряет, когда ногами на стол, где пища стоит», — написали недовольные юзеры.

Однако Нетребко за словом в карман не полезла, парировав: «Господь пищу убрал оттуда. Там только пустые стаканы». В комментариях Нетребко поддержал и король российской поп-эстрады Филипп Киркоров.

«Все как мы любим!», – написал певец.

Как отмечает телеканал «Царьград», следом за Нетребко на стол полез ее старый друг Андреас Мьолих-Зебхаузер. В соцсети она представила такое необычное исполнение арии из оперы Пуччини «Богема» «веселым сюрпризом».

10 июля в рамках «Русских сезонов» в Баден-Бадене завершились гастроли Мариинского театра. Показ прошел на Летнем фестивале Фестшпильхауса.