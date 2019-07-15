Росконтроль назвал марки опасного для здоровья куриного мяса

Москва, 15 июля. Эксперты Росконтроля изучили бедра цыплят-бройлеров и выяснили, что большинство исследованных образцов опасны для здоровья. Об этом сообщается в понедельник на сайте организации.

Отмечается, что суммарно специалисты проверили продукты шести марок: «Троекурово», «Петруха», «Ржевское подворье», Servilux, «Ясные зори» и «Каждый день». В результате лишь куриные бедра последней марки признаны организацией безопасными, пишет «ФедералПресс».

В Росконтроле заявили, что у куриных бедер марки «Троекурово» наличествуют все признаки тухлого продукта: у мяса плохой запах, липкая поверхность. Содержание микроорганизмов в нем в 24 раза выше максимально допустимой нормы, сообщает телеканал «360».

Кроме того, в куриных бедрах «Петруха» и «Ржевское подворье» содержание микробов оказалось еще выше — оно в 30 раз превысило допустимую норму. Все перечисленные три марки в итоге включены в черный список организации.

Повышенный уровень микроорганизмов зафиксирован и у куриных бедер марок Servilux и «Ясные зори», впрочем, не в таком высоком количестве. В связи с этим данные марки включили в список товаров с нареканиями. Специалисты также проверили мясо на антибиотики, но не обнаружили следов препаратов ни в одном из шести образцов.

Ранее Росконтроль назвал лучшую марку вареников с картофелем и грибами.