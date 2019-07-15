«Либеральная» оппозиция, которая организовала в Москве незаконный митинг, а по сути тот же Майдан, легко отделалась, уверены эксперты.

Напомним, в столице произошла по сути попытка государственного переворота во главе с юристом так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовью Соболь. Кандидаты в Мосгордуму Илья Яшин, Любовь Соболь, Роман Юнеман и другие повели сотрудников своих штабов сначала к мэрии, а затем к Мосгоризбиркому.

Как отметил в комментарии Федеральному агентству новостей депутат Государственной думы Виталий Милонов, к Соболь, Яшину и другим персонажам «оппозиционной тусовки» относятся как к городским сумасшедшим. Это, по его словам, оппозиционные клоуны, которых всерьез уже никто не воспринимает.

«Они сами по себе не представляют особой опасности, потому что они даже подписи не могут собрать. Мы видим, что при переходе из мира виртуальных лайков в мир реальной жизни все френды растворяются. Все кандидаты, которые честно собрали подписи, были зарегистрированы. Мы увидели, что Соболь было очень тяжело. Вместо того чтобы собирать подписи, она просто их нарисовала. Это политическое самоубийство. С такой печатью позора участвовать в политике просто невозможно. Но для Соболь это не проблема, поскольку понятие чести она не знает. У нее она [честь] отсутствует. Ну что взять с этих сумасшедших?» — пояснил Виталий Милонов.

Известный политолог Руслан Осташко отметил: то, что накануне творила оппозиция, — это демонстративное неповиновение сотрудникам полиции.

«Можно как угодно относиться к действиям избирательной комиссии. Для этого есть совершенно законное основание оспаривать решение той или иной территориальной избирательной комиссии в суде. Есть возможность обратиться к главе ЦИК Элле Панфиловой, которая очень внимательно относится к запросам либеральной оппозиции. Но вчера этого оппозиции не нужно было. Все это нужно было для красивой картинки», — рассказал Осташко.

По мнению политолога, российская полиция даже по международным либеральным меркам действовала очень миролюбиво. Она не применяла к оппозиции тех средств, которые имела право применить.

«Нашей оппозиции не нужны выборы, нашей оппозиции нужно показать, что выборы в нашей стране вообще невозможны. Всем надо соблюдать закон. Если они специально не повинуются законным требованиям сотрудников полиции, то они должны быть готовы к тому, что будут нести за это ответственность в рамках закона. Но они этого не очень хотят», — добавил Руслан Осташко.

Как заметил эксперт, если скандальный блогер Алексей Навальный достаточно часто оказывается в следственном изоляторе на 15-30 суток, то подобную практику нужно применять и к другим людям, которые не соблюдают закон.

«Сколько можно с ними нянькаться?» — задался вопросом Осташко.

Как отметила экс-кандидат в Мосгордуму политолог и политтехнолог Наталия Елисеева, которая ранее рассказала о травле и угрозах от Навального и Соболь, вчерашний митинг никоим образом не может быть приравнен к невинной встрече «кандидатов с избирателями». Это была хорошо спланированная акция с продуманным маршрутом, планом действий и поставкой необходимых элементов в виде палаток, планировавшихся биотуалетов и прочего.

«Если за палатками можно доехать до ближайшего спортивного магазина, то привоз биотуалета за два часа осуществить крайне сложно. Это нужно планировать заранее. Изначально могло казаться, что все сымпровизировано. Условная прогулка — это одно, а вот намек на Майдан, причем такой нехилый намек — это уже другое. Те якобы неправомерные задержания, о которых так вопила вечером и ночью оппозиция, были законны. Более того, оппозиция сама провоцировала и бросалась на полицию. Опять же, целью вчерашнего было показать «кровавый режим», и для данной демонстрации делалось все. Хотя по факту для оппозиции все закончилось очень легко. Однако мы вчера наблюдали не просто пиар-ход, а настоящие беспорядки. И за этим должно последовать уголовное наказание», — заключила Наталия Елисеева.

Напомним, Мосгоризбирком отказал в регистрации кандидату в Московскую городскую думу Любови Соболь из-за подделки подписей. В связи с этим скандалистка решила вывести на улицу своих «сторонников». Протеже Навального организовала несанкционированный митинг в Москве, за провокации был задержан целый ряд оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, в частности муниципальный депутат Илья Яшин и юрист «ФБК» Любовь Соболь. Одиозная активистка призывала участников митинга провоцировать правоохранителей и сама фактически набросилась на полицейских.

Как сообщалось ранее, Соболь попалась на липовых подписях избирателей. Федеральное агентство новостей сообщало, что в центре Москвы была обнаружена «фабрика» по рисованию подписей в поддержку оппозиционных кандидатов.