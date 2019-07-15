Киев, 15 июля. Руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в понедельник могут выпустить из заключения, об этом рассказала пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в Facebook. Она предположила, что Киевский суд в понедельник может выпустить Вышинского на свободу.

«Что ожидается? Что этот человек официально по решению суда выйдет на свободу», — написала она в социальной сети.

Как пишет «Газета.ru», по мнению Сарган, освобождение Вышинского станет возможно благодаря решению Конституционного суда и «маленькой записочке, которую передали в руки президенту». Ранее главный редактор радиостанции «Это Москвы» сообщил о том, что привез в Киев письмо от матери Вышинского, которое было адресовано украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

В понедельник, 15 июля, Подольский районный суд Киева рассмотрит дело журналиста. В суде Вышинского поддержит уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Ранее главный редактор портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский выразил надежду, что новое украинское руководство понимает, что уголовное дело против него носит политический характер и позорит страну.

«Дело мое носит политический характер, а нисколько не установить истину, наказать виновных Они (новые власти), надеюсь, понимают, что мое дело, которое обсуждается на разных уровнях, в том числе в Брюсселе, в Европарламенте, в ОБСЕ, оно просто позорит страну», — заявил Вышинский журналистам Ruptly.

Он подчеркнул, что Киеву политически выгодно держать его тюрьме, чтобы шантажировать возможным обменом. Вышинский также рассказал, что его состояние находится в пределах нормы, несмотря на периодические проблемы со здоровьем.

18 июня состоялось заседание Подольского районного суда в Киеве. На нем Кирилл Вышинский не признал вину ни по одному из пунктов обвинения. Адвокат Владимир Даманский рассказал, что во время судебного заседания журналист попросил разъяснить ряд пунктов обвинительного заключения, однако суд не смог этого сделать.

Напомним, что Кирилл Вышинский был задержан в мае 2018 года. Его обвиняют в поддержке республик Донбасса, а также в государственной измене. Журналист отрицает все выдвинутые обвинения, он считает, что уголовное преследование связано с профессиональной деятельностью.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков обсудил с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером арест Вышинского. По его словам, политик понимает, что освобождение журналиста повлияет на общее состояние отношений Москвы и Киева.