Стоматологи рассказали, как правильно чистить зубы

Москва, 15 июля. Стоматологи дали практические советы, как правильно чистить зубы и ухаживать за полостью рта, чтобы дыхание было свежим.

Специалисты рекомендуют чистить зубы не менее двух раз в день: утром после пробуждения и перед сном. Можно освежить дыхание после еды.

Держите щетку под углом 45% по отношению к десне и совершайте плавные движения от корня зуба вниз. Обратите внимание, что нужно чистить также внутренюю сторону зубов и язык, пишет Planet Today.

Некоторые используют зубную нить и ополаскиватели для свежего дыхания и очищения полости рта от остатков пищи. Выбирайте зубную щетку с щетиной средней жесткости.

При консультации стоматолог подскажет, как правильно выбрать зубную пасту. Обычно они рекомендуют выбирать пасту с кальцием или фтором в зависимости от состояния зубов клиента.

Регулярное посещение стоматологов является залогом здоровых зубов и красивой улыбки.