В Союзе мусульманок объяснили, как похищенной москвичке избежать замужества

Москва, 15 июля. Девушке, которую семья насильно увезла на Кавказ для замужества, нужно решить в первую очередь вопрос с родителями, считает глава Союза мусульманок России и Татарстана, эксперт комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Наиля Зиганшина.

Председатель Союза мусульманок России подчеркнула, что в исламе по канонам шариата женщину никто насильно не имеет права заставить выйти замуж. По ее словам, в случае несогласия девушки во время церемонии бракосочетания, брак с ней считается недействительным.

Эксперт считает, что случаи, когда девушку увозят для замужества в другой город, связаны не с религией, а с народными традициями, которые могут не совпадать с вероучением.

Если родители считают, что должны видеть в родстве определенную семью, они к этому будут стремиться, — сказала Зиганшина в беседе с URA.Ru. — В первую очередь она должна поговорить с родителями, объяснить ситуацию. Только на них сейчас нужно полагаться».

По ее мнению, повлиять на ситуацию извне практически невозможно, поскольку тут речь идет об устоях семьи.

На днях активистка рассказал о девушке, которая жила вместе с родителями в московской квартире и не хотела выходить замуж, как того желали родители. По ее словам, после того, как москвичка сбежала из дома в женский кризисный центр, родственники поймали ее и отвезли в Чечню, сообщила «Газета.ру».

Министр по национальной политике Чечни Джамбулат Умаров заявил, что власти республики проверят появившиеся в СМИ сообщения о девушке, которую якобы насильно вывезли в республику для замужества. В то же время, по его словам, эта информация «похожа на очередной вброс», отметил «ФедералПресс».