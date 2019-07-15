Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Москалькова обсудит в Киеве с Денисовой защиту прав россиян и украинцев

47
0 Оставить комментарий

Москалькова обсудит в Киеве с Денисовой защиту прав россиян и украинцев

Москва, 15 июля. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова приедет в Киев, чтобы поддержать на судебном заседании руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

Кроме того, омбудсмен встретится со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой. Стороны обсудят защиты прав граждан РФ и Украины. Об этом сообщили в секретариате Москальковой, пишет ТАСС.

Заседание по делу Вышинского, обвиняемого в госизмене, состоится в Подольском районном суде Киева. Российский омбудсмен ранее не исключила возможных провокаций и попыток давления на суд со стороны украинских радикалов в связи с возможным изменением меры пресечения российскому журналисту.

Напомним, в июне Москалькова и Денисова провели встречу, в ходе которой обсудили поддержку россиян и украинцев, находящихся в пенитенциарных учреждениях. Тогда Денисова высказала мнение, что Москва и Киев могли бы объединить усилия, учитывая, что есть «добрая воля» президента Украины Владимира Зеленского на «освобождение всех».

Как отмечает «Федерал Пресс», ранее Москалькова обвинила Денисову в нарушении российского законодательства из-за попытки украинского омбудсмена встретиться с осужденным режиссером Олегом Сенцовым. По мнению Москальковой, обмен Сенцова нужно обсуждать на уровне МИД двух стран, сообщал Infox.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров