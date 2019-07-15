Орешкин поделился впечатлениями от поездки в Тольятти на Lada Xray

Москва, 15 июля. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин во время визита в Тольятти посетил предприятие «АвтоВАЗ» совместно с руководителем Самарской области Дмитрием Азаровым. Министр поделился с журналистами впечатлениями от поездки на отечественной Lada Xray, назвав ее «очень хорошей машиной».

Глава ведомства рассказал журналистам, что первая машина, которая появилась у его родителей, — ВАЗ-2101 («копейка»).

«Я сам ездил в свое время на ВАЗ-21099, а сейчас смог попробовать Lada Xray. Очень хорошая машина», — поделился впечатлениями Орешкин, добавив, что после 1300 километров в пути даже не болит спина.

Глава Минэкономразвития отметил, что усовершенствованием «АвтоВАЗа» интересуются и другие страны, в частности, Франция. Орешкин также рассказал о своей поездке с главой Кабмина Дмитрием Медведевым во Францию.

«Премьер-министр Франции поднимал вопрос «АвтоВАЗа» и тоже лоббировал его интересы», — уточнил он.

Орешкин в прошлую пятницу отправился на форум моногородов в Тольятти на российском кроссовере, которым управлял самостоятельно.