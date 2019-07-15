Минобороны Турции сообщило о прибытии восьмого самолета с компонентами С-400

Анкара, 15 июля. Министерство обороны Турции сообщило о прибытии восьмого самолета с деталями и компонентами российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом в понедельник говорится в пресс-релизе военного ведомства.

«Доставка элементов С-400 продолжается в запланированном режиме», — следует из релиза.

Сколько в общей сложности понадобится самолетов, не уточняется, пишет «Газета.Ru».

Сделку заключили в 2017 году — Россия поставит Турции четыре дивизиона стоимостью 2,5 миллиарда долларов. Часть из этой суммы заказчик оплатит сам, часть — за счет кредита со стороны РФ.

Покупка новейших российских систем ПВО спровоцировала международный скандал. Так, Вашингтон потребовал отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot.

В случае отказа американская сторона не исключала возможность задержать или вовсе отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что процесс поставок С-400 «Триумф» от Москвы Анкаре полностью завершится к апрелю 2020 года.