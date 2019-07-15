Мосгоризбирком зарегистрировал всех оппозиционных кандидатов в гордуму в 14-м округе

Москва, 15 июля. Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала всех оппозиционных кандидатов в депутаты столичной думы в 14-м округе. Об этом сообщил главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.

Горизбирком одобрил регистрацию восьми кандидатов в 14-м округе. Этот этап предвыборной гонки прошли Николай Александров от партии «Коммунисты России», Максим Круглов от фракции «Яблоко», член ЛДПР Евгений Степкин, оппозиционер Георгий Федоров, выдвинутый от «Справедливой России», а также самовыдвиженцы Дмитрий Клочков из команды оппозиционера Дмитрия Гудкова, Наталья Починок, Александр Школьников и поддержанный КПРФ соратник Алексея Навального Сергей Цукасов.

Мосгоризбирком признал недействительными в среднем 260 подписей у каждого оппозиционного кандидата. Комиссия нашла 9,3% брака в подписях, предоставленных Максимом Кругловым. Также недействительными признали 8,8% подписей Сергея Цукасова. Напомним, что допустимое по законодательству количество брака составляет 10%, поэтому Круглова и Цукасова, а также остальных представителей оппозиции зарегистрировали кандидатами в 14-м округе.

Отметим, что 13 июля столичный горизбирком отказал в регистрации по разным округам 25 кандидатам, поддерживающим российские власти. В подписях за выдвижение этих претендентов почерковеды нашли в среднем 11,5% брака.

Ситуация в 14-м округе никак не вяжется с утверждениями юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь, которая заявляет, что избирательная комиссия препятствует участию в выборах в столичную думу оппозиционных кандидатов. Напомним, сама Соболь не прошла регистрацию, поскольку 14,67% ее подписей были признаны фальсифицированными. После этого у здания Мосгоризбиркома состоялся несанкционированный митинг, который организаторы пытались представить как «встречу с избирателями».

Во время незаконной акции сотрудникам правоохранительных органов пришлось задержать Соболь, а также муниципального депутата Илью Яшина, которые призывали своих сторонников к провокационным действиям против полиции. Поскольку правоохранители действовали максимально корректно, юрист так называемого ФБК сама напала на полицеских.

Политолог Юрий Самонкин считает, что Соболь и Яшина необходимо привлечь к уголовной ответственности. По мнению эксперта, так называемые «оппозиционеры» использовали отказ в регистрации в качестве повода для проведения несанкционированной акции.

Напомним, что решение Мосгоризбиркома не регистрировать Любовь Соболь в качестве кандидата был вполне закономерным, поскольку юриста так называемого «ФБК» неоднократно ловили на махинациях с подписями. Один из молодых людей, работавших в предвыборном штабе Соболь, рассказал, что она унижала волонтеров и заставляла их подделывать подписи.

Кроме того, обнаружилось, что Соболь «поддерживают» россияне, которые давно покоятся на кладбищах Москвы и Подмосковья. Член Общественной палаты России Илья Ремесло обнаружил, что «мертвые души» есть также в подписных листах Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Александра Соловьева, Кирилла Гончарова и Андрея Бабушкина.

По мнению политолога Владимира Шаповалова, Соболь изначально не планировала всерьез участвовать в выборах. Эксперт полагает, что юрист так называемого «ФБК» хочет использовать свою кампанию в качестве повода для политической демонстрации.

Напомним, выборы в Московскую городскую думу пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Всего в этот день в столице выберут 45 депутатов по одномандатным округам.